2018-10-13T13:22:40+03:00
Происшествия

Администрация города в Кировской области купила дома для граждан, в которых опасно жить

Руководители Кильмези злоупотребили полномочиями, выплатив подрядчику 27 млн рублей
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Руководители Кильмези злоупотребили полномочиями, выплатив подрядчику 27 млн рублей. Фото: vk.com/club244332Руководители Кильмези злоупотребили полномочиями, выплатив подрядчику 27 млн рублей. Фото: vk.com/club244332
Изменить размер текста:

На должностях лиц администрации пгт Кильмезь Кировской области возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями». Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

Делом занимались сотрудники регионального ФСБ. Именно они установили, что за 2013-2017 годы в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» администрация Кильмезского городского поселения должна была построить 13 многоквартирных жилых домов. Через конкурс был выбран застройщик, им стало ООО «Зодчий», который и построил дома для переселения граждан.

28 сентября 2017 года администрация Кильмези выдала подрядчику разрешение на ввод домов в эксплуатацию. А 12 декабря 2017 года комиссия, созданная администрацией Кильмези произвела приемку результатов строительства домов. Подрядчик получил за свою работу 27 млн рублей.

При этом на дома еще не были выданы заключения государственного строительного надзора министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Люди въехали в дома, в которых оказались сплошные недоделки. Уже позже КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительства» провело экспертизу домов. Оказалось, что при строительстве всех домов были отклонения от проектной документации, были нарушены строительные, противопожарные и другие нормы.

- Действия неустановленных должностных лиц повлекли существенные нарушения прав и охраняемых законом интересов общества и государства, выраженные в приобретении в муниципальную собственность жилых помещений не соответствующего качества на сумму более 27 миллионов рублей, а также в создании угрозы для жизни и здоровья людей при проживании в небезопасных жилых помещениях, - считают в Следственном комитете по Кировской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

По уголовному делу виновным грозит штраф до 80 000 рублей, либо лишение права занимать определенные должности до 5 лет, либо лишением свободы до 4 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области мужчину посадили за выложенное два года назад в сеть видео
В Кирове оценили темпы строительства 6 детских садов
В Кирове щенки ищут новый дом: они замерзали под бетонными плитами на Комсомольской
Сверхскорости «Ростелекома» абонентам из Кирова и Кирово-Чепецка
Представлены презентации проектов конкурса от «УРАЛХИМ»
В Костино банда подростков избивает местных жителей
«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» планируют создать объединенный научно-образовательный центр
В Киров завезли 58,5 тонн испорченной рыбы из Санкт-Петербурга
На Сельскохозяйственном проезде горело двухэтажное кирпичное здание
Житель Пензенской области похитил девочку и сбежал с ней в Киров
В Кировской области установили памятник тепловозу
Прогноз Минэкономразвития области: за три года зарплата кировчан вырастет на 5000 рублей
В Оричах бывший заключенный напал с ножом на своих знакомых и похитил у них 250 тысяч рублей
В Кирово-Чепецке рядом с жилыми домами организовали мусороперегрузку
Глава Ленинского района ушел в отставку
Вятская гуманитарная гимназия отпразновала свой юбилей
Кировский Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания детсадовцев
В Белой Холунице водитель сбил женщину и скрылся с места аварии
На заседании комиссии РСПП обсудили перспективы развития отечественного сельского хозяйства
Погода на выходные в Кирове: будет малооблачно и морозно
В общежитии Кировского авиационного техникума умер студент четвертого курса
Из Кирова в Нововятск будет ходить бесконтактный троллейбус
На улице Калинина в Кирове обнаружили труп мужчины
В Кирове стартовал показ фильма ужасов «Мэнди», претендующего на звание идеального культового хоррора
За год 198 кировских производителей продали тонну испорченного мяса