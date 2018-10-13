Администрация города в Кировской области купила дома для граждан, в которых опасно жить

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-13T13:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На должностях лиц администрации пгт Кильмезь Кировской области возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями». Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

Делом занимались сотрудники регионального ФСБ. Именно они установили, что за 2013-2017 годы в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» администрация Кильмезского городского поселения должна была построить 13 многоквартирных жилых домов. Через конкурс был выбран застройщик, им стало ООО «Зодчий», который и построил дома для переселения граждан.

28 сентября 2017 года администрация Кильмези выдала подрядчику разрешение на ввод домов в эксплуатацию. А 12 декабря 2017 года комиссия, созданная администрацией Кильмези произвела приемку результатов строительства домов. Подрядчик получил за свою работу 27 млн рублей.

При этом на дома еще не были выданы заключения государственного строительного надзора министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Люди въехали в дома, в которых оказались сплошные недоделки. Уже позже КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительства» провело экспертизу домов. Оказалось, что при строительстве всех домов были отклонения от проектной документации, были нарушены строительные, противопожарные и другие нормы.

- Действия неустановленных должностных лиц повлекли существенные нарушения прав и охраняемых законом интересов общества и государства, выраженные в приобретении в муниципальную собственность жилых помещений не соответствующего качества на сумму более 27 миллионов рублей, а также в создании угрозы для жизни и здоровья людей при проживании в небезопасных жилых помещениях, - считают в Следственном комитете по Кировской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

По уголовному делу виновным грозит штраф до 80 000 рублей, либо лишение права занимать определенные должности до 5 лет, либо лишением свободы до 4 лет.