В Кировской области мужчину посадили за выложенное два года назад в сеть видео

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-13T12:53:39+03:00

Случаев, когда дела заводились за лайки и репосты, в Кировской области, не было. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На днях суд признал жителя Кировской области виновным в распространении экстремистских материалов.

Еще в июне-июле 2016 года 35-летний житель Санчурска выложил в сеть видео с оскорблениями в отношении людей других национальностей. Видео набрало более 1000 просмотров. Эти видеоролики следователи расценили как «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично».

Было заведено уголовное дело. Расследованием занимался Яранский межследственный отдел Следственного комитета по Кировской области.

Суд признал жителя Санчурска виновным и приговорил его к 6 месяцам исправительных работ.

В кировском Следственном комитете подчеркивают, что в нашей области уголовные дела заводятся лишь в случае, если человек самостоятельно снимает и выкладывает в сеть ролики с запрещенными призывами и высказываниями. А вот случаев, когда дела заводились за лайки и репосты, в Кировской области, не было.