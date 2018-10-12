В Киров завезли 58,5 тонн испорченной рыбы из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-12T17:23:38+03:00

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Роспотребнадзор задержал большую партию свежемороженной рыбы, которую перевозили из Санкт-Петербурга в неправильных условиях. Температура в вагоне-термосе была на 3,5 градуса выше нормы и рыба испортилась.

- Партию задержали 2 октября 2018 года, - прокомментировали в Управлении. - Температура внутри вагона составила -14,5 градусов по Цельсию, хотя по норме она не должна быть выше -18 градусов. Таким образом, партию весом 58,5 тонны оставили на хранении у получателя без дальнейшего права на реализацию.

Это партия рыбы передана на контроль государственной ветеринарной службе: они решат, как в дальнейшем будет использоваться данная продукция. Как отметили в ведомстве, это не единичный случай перевозки мороженной рыбы при неправильном температурном режиме.