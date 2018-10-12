2018-10-12T16:25:37+03:00
Происшествия

На Сельскохозяйственном проезде горело двухэтажное кирпичное здание

Пламя тушило восемь пожарных расчетов
Елизавета Захарова
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Пожарные продолжают тушить здание. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиПожарные продолжают тушить здание. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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Сегодня, 12 октября 2018 года, в13.50 загорелось двухэтажное здание, общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя охватило дом №7 на Сельскохозяйственном проезде.

На место происшествия выехало восемь пожарных расчетов. К 14.40 спасатели потушили огонь на площади 50 квадратных метров. Локализация пламени продолжается.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

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