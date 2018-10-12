2018-10-12T14:53:22+03:00
Общество

Житель Пензенской области похитил девочку и сбежал с ней в Киров

Мужчину уже арестовали
Анна КРЮКОВА
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Девочку похитил родной отецДевочку похитил родной отецФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 11 октября, кировские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении девочки из поселка Шемышейк. Им оказался 41-летний отец малышки. Об этом сообщили в следкоме Пензенской области.

- 10 октября мать с дочкой и ее отчим приехали домой на машине, - пояснили в ведомстве, - В этот момент к ним подошли трое мужчин. Матери и отчиму ребенка они брызнули в лицо из газового балончика. В этот момент подозреваемые отобрали девочку у родителей и увезли ее в неизвестном направлении.

В итоге, следователи установили, что ребенка вывезли из Пензенской области в Киров. Похитителя девочки задержали. На отца девочки заведено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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