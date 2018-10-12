Житель Пензенской области похитил девочку и сбежал с ней в Киров

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-12T14:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 октября, кировские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении девочки из поселка Шемышейк. Им оказался 41-летний отец малышки. Об этом сообщили в следкоме Пензенской области.

- 10 октября мать с дочкой и ее отчим приехали домой на машине, - пояснили в ведомстве, - В этот момент к ним подошли трое мужчин. Матери и отчиму ребенка они брызнули в лицо из газового балончика. В этот момент подозреваемые отобрали девочку у родителей и увезли ее в неизвестном направлении.

В итоге, следователи установили, что ребенка вывезли из Пензенской области в Киров. Похитителя девочки задержали. На отца девочки заведено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.