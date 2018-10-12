Прогноз Минэкономразвития области: за три года зарплата кировчан вырастет на 5000 рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-12T13:37:37+03:00

А вот продолжительность жизни к 2021 году в Кировской области повысится до 76 лет

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Министерство экономического развития региона разработало проект прогноза социально-экономического развития Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ размещен на официальном сайте правительства Кировской области.

Из документа следует, что за 2017 год население области составило 1287,5 тыс. человек. По прогнозу, демографическая обстановка в области к 2021 году в целом серьезно не изменится. Ожидается, что к 2021 году общий коэффициент рождаемости снизится до 9,3 на 1000 человек. А продолжительность жизни будет расти - к 2021 году она составит 76 лет.

Валовый регионального продукта в Кировской области на протяжении последних лет остается неизменным. В 2017 году ВРП оценивается в размере 302,1 млрд. рублей. Планируется, что ВРП будет увеличиваться и к 2021 году достигнет 380,1 млрд. рублей.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 40 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 3,5% меньше предыдущего года. По предварительной оценке индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составит 102,8%. К 2021 году рост составит 4,2%.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства Кировской области до 2021 года предполагает умеренный рост основных показателей.

Величина прожиточного минимума за 2017 год на душу населения в Кировской области составила 9508 рублей. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за 2017 год составила 16%, что на 1% больше, чем годом ранее.

Среднедушевые денежные доходы населения области по оценке в 2018 году составят 21,7 тыс. рублей и увеличатся относительно 2017 года на 0,8%.

К 2021 году денежные доходы на душу населения возрастут относительно 2018 года на 12,4% и составят 24,4 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках реализации майских указов проведено повышение заработной платы работников здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения.

По итогам 2017 года заработная плата в целом по области увеличилась на 7,7% и составила 25,2 тыс. рублей. Рост среднемесячной начисленной заработной платы прогнозируется от 5-6% ежегодно. К 2021 году среднемесячная заработная плата составит 32,2 тыс. рублей .

В 2017 году численность занятых в экономике области составила 586,7 тыс. человек. К 2021 году ожидается снижение показателя до 579,7 тыс. человек, что связано с происходящими демографическими и миграционными процессами, а также с оптимизацией и модернизацией производства.