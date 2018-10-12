2018-10-12T12:49:18+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке рядом с жилыми домами организовали мусороперегрузку

Прокуратура потребовала закрыть незаконный объект
Мария ПЕТРОВА
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Жители Кирово-Чепецка недовольны появившейся мусороперегрузкой рядом с домамиЖители Кирово-Чепецка недовольны появившейся мусороперегрузкой рядом с домамиФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Проблема вывоза мусора - стоит очень остро в нашем регионе. Существующие полигоны исчерпывают свои возможности, а новые находятся не в самых выгодных местах. Так произошло в Кирово-Чепецке, где горевшую свалку в Перекопе закрыли, а отходы региональный минприроды велел отвозить на новый полигон в Просницу. Однако место оказалось географически не выгодным - находится слишком далеко от города, поэтому первое время по-старинке мусор складировали на прежнем месте, но «лавочку прикрыли» минприроды совместно с прокуратурой.

Оператор по вывозу ТБО ООО «ЧистоГрад» нашел «лазейку» и организовал мусороперегрузку в квартале Цепели, которая не была предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами и нарушает закон. Более того, мусор перегружали близ жилых домов.

Собранный в городе мусор отвозили вначале на мусороперегрузочную станцию, там мешки с отходами погружали в контейнеры, после чего отвозили на полигон в Просницу, - рассказала подробности Марина Новосёлова, старший помощник Кировского межрайонного природоохранного прокурора.

Местные жители не выдержали неприятного соседства с «мусорным» объектом и пожаловались в прокуратуру.

В итоге Кировский межрайонный природоохранный прокурор внес в адрес руководителя ООО «ЧистоГрад» представление об устранении выявленных нарушений закона.

После вмешательства органов прокуратуры выявленные нарушения закона об охране окружающей природной среды устранены, навалы твердых коммунальных отходов убраны, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

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