Глава Ленинского района ушел в отставку

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-12T12:17:56+03:00

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В пятницу, 12 октября, стало известно об увольнении начальника территориального управления по Ленинскому району Сергея Торхова. Чиновник покинул свою должность по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Глава администрации Кирова уже подписал заявление Сергея Торхова и поблагодарил его за работу на муниципальной службе, - отметили в мэрии. - Теперь обязанности начальник теруправления по Ленинскому району возьмет на себя Оксана Шишкина. До этого она была заместителем Сергея Торхова.

Напомним, что Сергей Александрович окончил Кировский политехнический институт по специальности: электротехнические системы и сети. Долгое время работал на заводах электромонтером, начальником энергоцеха и главным энергетиком. С 2011 года работал в администрации города начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 года был замом начальника терупарвления по Ленинскому району, начальником теруправления.