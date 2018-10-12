2018-10-12T11:37:40+03:00
Общество

Кировский Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания детсадовцев

В детских садах неправильно хранили продукты и не соблюдали санитарные правила
Мария ПЕТРОВА
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В некоторых садиках нашли серьезные нарушенияВ некоторых садиках нашли серьезные нарушенияФото: Евгения ГУСЕВА
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В этом году специалисты Роспотребнадзора проверили 119 садиков. Под пристальным вниманием оказалось питание, предназначенное для малышей. Готовые блюда прошли микробиологические и санитарно-химические исследования. Также проверялась их калорийность.

Доля неудовлетворительных проб на калорийность и химический состав составила 1,6%, а по микробиологическим показателям - 1,8%, - рассказали в пресс-службе Управления.

Проверка показала, что меню в садиках соответствует потребностям детей. Однако были случаи, когда фактический рацион не соответствовал реальному.

Специалисты выявили нарушения и при хранении продуктов, технологии приготовления блюд, а также не во всех пищеблоках соблюдали санитарные правила.

За нарушения санитарного законодательства было составлено 144 протокола об административном правонарушении, вынесено 137 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 714 тысяч рублей.

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