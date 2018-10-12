2018-10-12T11:27:12+03:00
Происшествия

В Белой Холунице водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

Кировчанка шла по обочине навстречу автомобилю
Елизавета Захарова
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Водитель сбил женщину и скрылся с места преступления. Фото: УГИБДД России по Кировской областиВодитель сбил женщину и скрылся с места преступления. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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В Кировской области после аварии 58-летнюю жительницу Белой Холуницы госпитализировали: ее сбил неизвестный автомобиль. ДТП произошло вчера, 11 октября 2018 года. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

- Женщина шла по обочине проезжей части, - прокомментировали в ведомстве. - Двигаясь навстречу автомобилю, по улице Горбачева. Столкновение произошло в девять часов вечера на перекрестке с улицей Речной. После ДТП водитель скрылся с места преступления.

Женщина получила многочисленные переломы. Ее госпитализировали.

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