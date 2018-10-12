Погода на выходные в Кирове: будет малооблачно и морозно

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-12T10:33:19+03:00

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В эти выходные в нашем городе будет морозно. При этом кировчан порадует почти безоблачная солнечная погода. Утром в субботу, 13 октября, температура воздуха в Кирове опустится до -2 градусов. Днем станет немного теплее, ожидается +3 градуса. Ночью будет 0 градусов.

В воскресенье в Кирове будет светить солнце. Утро снова будет морозным и начнется с 0 градусов. Днем ожидается потепление до +4. Вечером и ночью температура воздуха опустится до -1 градуса.