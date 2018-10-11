2018-10-11T18:15:02+03:00
Происшествия

На улице Калинина в Кирове обнаружили труп мужчины

Следователи устанавливают личность погибшего
Анна КРЮКОВА
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По предварительным данным, мужчине стало плохо. Фото: vk.com/podsluhanokirovПо предварительным данным, мужчине стало плохо. Фото: vk.com/podsluhanokirov
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В четверг днем, 11 октября, кировчане сообщили в соцсетях о том, что на улице Калинина лежит труп мужчины. Жители обратились в полицию и опубликовали фотографии с места ЧП в группе «Подслушано Киров | Новости | События». На улицу Калинина выехали следователи и сотрудники скорой помощи.

- Сейчас личность погибшего устанавливается, - пояснили в следкоме. - По предварительным данным, мужчине стало плохо на улице.

Все обстоятельства смерти выяснят следователи следственного отдела по Ленинскому району города Кирова.

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