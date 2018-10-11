В Кирове стартовал показ фильма ужасов «Мэнди», претендующего на звание идеального культового хоррора

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-11T17:24:26+03:00

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Кинотеатр «Колизей» пустил на свои экраны новый фильм ужасов «Мэнди». 9 октября в арт-зале состоялся предпоказ картины.

После кинофестиваля «Сэндэс» критики возложили на данный фильм большие надежды, говоря, что картина в скором времени станет идеальным культовым фильмом жанра хоррор. В особенности их подкупил союз режиссера, страстного любителя странных миров с их демонами, Паноса Косматоса и культового, «оскароносного» актера Николаса Кейджа.

Фильм претендует на звание идеальной культовой кинокартины ужасовФото: Елизавета Захарова

Фото: Елизавета Захарова

После долгого перерыва в киноискусстве Кейдж, которому, к слову, уже за 50, возвращается на экран в кровавой, безумной картине, которую сложно не заметить. «Мэнди» - фильм, позиционирующий себя как триллер, боевик и ужастик. Это оправдывается нагнетающей музыкой, нитью сатанизма, которая обматывает кинокартину с первой же минуты и к концу все сильнее затягивает вездесущим красным светом, начинающим раздражать глаз на фоне зеленых и серых тонов фильма.

Кейдж играет дровосека Реда, мирно живущего в лесной глуши вместе со своей немного странной девушкой. Мэнди носит футболку с пентаграммой, читает демонический роман и рисует картины. Но однажды она неосторожно выходит пройтись по лесу и попадается на глаза не то религиозным фанатикам, не то банде сатанистов, питающих страсть к наркотикам и... любви. По приказу предводителя банды Иеримии его братья и сестры похищают Мэнди с помощью лесной банды байкеров, вышедших едва ли не из преисподней. В состоянии транса Мэнди оскорбляет самолюбие Иеримии, и тот сжигает ее на глазах у Реда. Охваченный горем и ненавистью, он решает расправиться со всеми причастными к убийству своей любимой.

И если завязка всего фильма претендовала на статус психологической картины, держащей в напряжении, то во время кульминации в ритуальном огне горит не только сама Мэнди, но и вся серьезность и правдоподобность картины. Начиная с развеянного после сожжения черепа, продолжая нереально сверкающим в темноте, выкованным из стали топором, и заканчивая смертью главного антагониста. И все это сопровождается пафосными диалогами «за жизнь и истину», шаблонными взглядами, позами главных героев из фильмов со Стивеном Сигалом и Джейсоном Стетхемом и мультипликационными, психоделическими снами. Действительно, смесь на любителя и ценителя. Если среди этого бурлящего коктейля вы сможете разглядеть насмешку и стеб, задуманные авторами, или великое произведение искусства, то вам определенно стоит сходить на этот фильм. Мне не удалось.