За год 198 кировских производителей продали тонну испорченного мяса

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-11T17:38:39+03:00

С сентября 2017 года тонна и семь килограммов испорченного мяса были изъяты у производителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О нарушениях сообщил Роспотребнадзор по Кировской области

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Во время проверок предприятий, производивших и продающих мясную продукцию, сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения на 70% точек. С сентября 2017 года ведомство проверяло мясные рынки, ярмарки и объекты придорожных сервисов. Всего в регионе насчитывается 280 подобных объектов.

- Нарушения выявили на 198 проверяемых точках, - сообщили в управлении. - В числе недостатков: отсутствие документов, подтверждающих качество, происхождение и безопасность мясной продукции. В итоге наши сотрудники изъяли 546 партий некачественного мяса весом 1007 килограммов.

В отношении нарушителей возбуждено 188 дел об административном правонарушении, в качестве штрафа они заплатят порядка 640 тысяч рублей.

Проверки по выявлению нарушений на производстве или при сбыте мясной продукции продолжаются.