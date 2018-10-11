В суд ушло уголовное дело в отношении подростков, избивших в Чепецке пожилого мужчину

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-11T15:10:01+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростков, избивших в Кирово-Чепецке пожилого мужчину. Подростков обвиняют в серии преступлений по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Напомним, что в апреле 2018 года в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором подростки в Чепецке избивают пожилого мужчину. После этой видеозаписи молодых людей 16 и 18 лет задержали. Также выяснилось, что это уже не первое их преступление. Подростки избивали 14-летних мальчиков и брызгали им в глаза из перцового балончика.

Кроме этого, 18-летний парень совершил преступление против половой неприкосновенности девочки, не достигшей 16-летнего возраста. Он же хранил у себя наркотики в количестве 1,46 граммов.