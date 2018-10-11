2018-10-11T12:17:15+03:00
Общество

57% кировчан получают «белую» зарплату

73% работников готовы получать «серую» или «черную» зарплату, если им будут платить больше
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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57% кировчан получают «белую» зарплату57% кировчан получают «белую» зарплатуФото: Олег УКЛАДОВ
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57% кировчан получают зарплату полностью в соответствии с законодательством. К такому выводу пришли в службе исследований HeadHunter. Они опросили 7085 человек.

Из опрошенных лишь 57% получают «белую» зарплату. «В конверте» деньги получают 7% работающих. Остальные 36% получают «серую» зарплату.

Чаще всего «белые» зарплаты имеют работники банковской, научной и медицинской сфер. «Серые» схемы оплаты труда наиболее распространены в строительстве и продажах. «Черная» зарплата в основном предлагается работникам сферы туризма (24%) и молодым специалистам (21%).

Кстати, 73% работников готовы получать «серую» или «черную» зарплату, если им будут платить больше.

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