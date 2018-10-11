За прошедшие сутки в Кировской области два автомобиля вылетели с дороги в кювет
Водители получили травмы, но не были госпитализированы
ДТП произошло в Верхошижемском районе. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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В Верхошижемском районе на четвертом километре дороги Среднеивкино-Нижнеивкино «Фольксваген Пассат» вылетел в кювет. Автомобилем управлял 37-летний мужчина, у которого нет водительских прав.
По предварительным данным УГИБДД России по Кировской области, ДТП произошло 10 октября 2018 года в 17.30. Вводитель не справился с управлением и выехал в кювет.
В результате аварии капот автомобиля был сильно смят. Водитель получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Пройти освидетельствование на употребление алкоголя он отказался.
Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.