За прошедшие сутки в Кировской области два автомобиля вылетели с дороги в кювет

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-11T12:01:56+03:00

Водители получили травмы, но не были госпитализированы

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В Верхошижемском районе на четвертом километре дороги Среднеивкино-Нижнеивкино «Фольксваген Пассат» вылетел в кювет. Автомобилем управлял 37-летний мужчина, у которого нет водительских прав.

По предварительным данным УГИБДД России по Кировской области, ДТП произошло 10 октября 2018 года в 17.30. Вводитель не справился с управлением и выехал в кювет.

В результате аварии капот автомобиля был сильно смят. Водитель получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Пройти освидетельствование на употребление алкоголя он отказался.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.