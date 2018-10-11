В Кирове прошла первая игра медицинской интеллектуальной лиги
В среду, 10 октября, в Кирове прошла первая интеллектуальная игра медицинской лиги. Решили побороться за победу сразу же восемь команд. Они в течение 2,5 часов отвечали на вопросы из 9 различных категорий. Участники остались довольны игрой.
- Спасибо организаторам за новое пространство, где можно зарядиться кучей положительных эмоций, расширить свой кругозор и встретиться с друзьями-коллегами! - поделилась своими впечатлениями о мероприятии Юлия Филимонова. - Спасибо всем участникам за игру, настроение и драйв!
В итоге, абсолютным чемпионом игры стала команда центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии «Культ мягкой лапки». Второе и третье места достались сборной команде «Жизнелюбы» и команде кировских стоматологов «Все ли объединили?».
Медицинская интеллектуальная лига открылась на базе игры «Час с Капучино». Это авторский проект, созданный под руководством одного из знатоков клуба «Что? Где? Когда?». Следующая игра медлиги пройдет во вторник, 30 октября.