2018-10-11T12:02:41+03:00
Звезды

В Кирове прошла первая игра медицинской интеллектуальной лиги

В ней приняли участие 8 команд
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Участники остались довольны игрой. Фото: Антон ПЕНТЕГОВУчастники остались довольны игрой. Фото: Антон ПЕНТЕГОВ
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В среду, 10 октября, в Кирове прошла первая интеллектуальная игра медицинской лиги. Решили побороться за победу сразу же восемь команд. Они в течение 2,5 часов отвечали на вопросы из 9 различных категорий. Участники остались довольны игрой.

- Спасибо организаторам за новое пространство, где можно зарядиться кучей положительных эмоций, расширить свой кругозор и встретиться с друзьями-коллегами! - поделилась своими впечатлениями о мероприятии Юлия Филимонова. - Спасибо всем участникам за игру, настроение и драйв!

В итоге, абсолютным чемпионом игры стала команда центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии «Культ мягкой лапки». Второе и третье места достались сборной команде «Жизнелюбы» и команде кировских стоматологов «Все ли объединили?».

Медицинская интеллектуальная лига открылась на базе игры «Час с Капучино». Это авторский проект, созданный под руководством одного из знатоков клуба «Что? Где? Когда?». Следующая игра медлиги пройдет во вторник, 30 октября.

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