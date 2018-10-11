В поселке Пинюг бывший заключенный выхватил из рук пенсионерки 6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-11T11:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подосиновском районе, в поселке Пинюг, полицейские по горячим следам задержали 53-летнего не работающего местного жителя. Он подозревается в краже шести тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

В полицию обратилась 64-летняя женщина: она около десяти часов утра пришла в местное отделение почты, где у нее из рук неизвестный мужчина выхватил пачку денег и убежал. Сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы.

Он вновь задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина снова может оказать за решеткой, в этот раз на четыре года. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.