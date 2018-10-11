В Кирове асфальт вновь укладывают в лужи

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-11T10:45:50+03:00

На фотографии итоги работы дорожников, этот асфальт положен в дождь. Фото: Роман Титов

На этот раз ремонт не по нормативу вели на улице Производственной

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Кировчане вновь засняли, как дорожники укладывают асфальт прямо в лужи в сырую погоду.

На этот раз дороги в дождь чинили по адресу: Киров, ул. Производственная, 10.

Но видео отчетливо видно, как дорожники раскидывают асфальт лопатами в лужи под проливным дождем.

Укладка асфальта в дождь на Производственной, 10. 10.10.2018.Видео: vk.com/delaidorogi

Напомним, что по нормативам асфальтные работы должны вестись только в сухую погоду и при температуре не ниже +7 градусов. Об этом на совещаниях по ходу работ в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже много раз заявлял министр энергетики и ЖКХ Кировской облатси Игорь Редькин, а также глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Подобная ситуация уже была 30 сентября, когда общественники выложили в сообщество «Делай дороги» видео, как подрядчики укладывают асфальт во время дождя на ул. Дзержинского, 64.

Тогда департамент городского хозяйства города выехал на место. И работы субподрядчика ООО «Экология-Водстрой» (подрядчик «Гордормостстрой») были остановлены. Теперь администрация ведет претензионную работу, чтобы подрядчик переделал работу за собственный счет.