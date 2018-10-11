2018-10-11T11:36:20+03:00
Общество

Следователи СКР выяснят причины падения потолка на 90-летнюю кировчанку

Ведомство начало доследственную проверку
Елизавета Захарова
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В ходе проверки выяснятся истинные причины обрушения потолка. Фото: kirov.sledcom.ruВ ходе проверки выяснятся истинные причины обрушения потолка. Фото: kirov.sledcom.ru
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В Кирове следователи начали доследственную проверку по факту падения потолка на 90-летнюю пенсионерку: женщина получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщил следственный комитет России по Кировской области.

Инцидент произошел 9 октября 2018 года в доме №98 по улице Ленина. К слову, дом недавно был сдан после капитального ремонта: латали крышу. Но после работ она все еще давала протечку. А квратиру пострадавшей затапливало уже несколько раз. Из-за чего на стенах образовалась плесень, а после обрушился и потолок. На женщину упало три сантиметра штукатурки вместе с пластиковыми панелями.

- Следователи проведут необходимые экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Будут выяснять все обстоятельства произошедшего, после чего дадут оценку деятельности управляющей компании.

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