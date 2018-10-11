За три года черные риелторы обманули шестерых кировчан на 6,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-11T10:59:35+03:00

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В Кирове осудили банду из двух ранее судимых мужчин, которые за три года лишили шестерых жителей нашего города квартир. В общей сумме злоумышленники получили порядка 6 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Следствие установило, что с декабря 2013 года по август 2016 года приятели уговорили шестерых кировчан продать им свои квартиры взамен на более дешевое жилье с выплатой разницы в цене. Из-за асоциального образа жизни, финансовых трудностей и долгов, которые были у жертв мошенников, преступники с легкостью уговорили их на сделку. Выкупив квартиры, приятели исчезали.

В ходе оперативных действий преступников задержали сотрудники полиции. Во время расследования молодые люди всячески сотрудничали со следствием: один из них частично компенсировал материальный ущерб.

Суд, учитывая этот факт, осудил мужчин на 5 и 6,5 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Приятели попытались обжаловать решение, но апелляция была отклонена.