2018-10-11T09:44:39+03:00
Происшествия

На путепроводе на Луганской произошло массовое ДТП

Четыре легковушки собрались в «паровозик»
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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На путепроводе на Луганской произошло массовое ДТПНа путепроводе на Луганской произошло массовое ДТПФото: Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Авария с участием четырех машин произошла в четверг, 11 октября, около 8.30, на путепроводе на ул Луганской. В «паравозик» здесь собрались сразу четыре автомобиля.

Первой машиной в колонне оказалась Toyota RAV 4, ей в бампер уперлась KIA, в которую врезалась LADA Granta, последним стал Nissan. Причем машины, оказавшиеся в середине «паровозика», пострадали сильнее всего, так как у них помялись и передний и задний бамперы.

В «паровозик» собрались четыре автомобиля (еще одна машина на фото - аварийный комиссар) Фото: Виктория ЛЕБЕДЕВА

В «паровозик» собрались четыре автомобиля (еще одна машина на фото - аварийный комиссар)Фото: Виктория ЛЕБЕДЕВА

В ГИБДД по Кировской области напоминают, что в период, когда температура воздуха начинает приближаться к нулю, самыми опасными для автомобилистов становятся как раз мостовые переходы, так как на них быстрее образуются ледяная корка, наледь, гололед. Поэтому сейчас водителям стоит быть предельно острожными как раз при проезде таких участков.

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