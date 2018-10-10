Экс-уголовник вырвал из рук пенсионерки 6 000 рублей и сбежал

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-10T17:30:27+03:00

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В поселке Пинюг Подосиновского района ограбили 64-летнюю женщину. ЧП произошло вчера, 9 октября, в 10.00 часов. Пенсионерка пришла в почтовое отделение и достала деньги. Мужчина, также находившийся в помещении, выхватил из ее рук 6 000 рублей и скрылся. Потерпевшая сообщила о грабеже в полицию.

- Вскоре оперативники задержали злоумышленника, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Им оказался ранее судимый безработный местный житель. 53-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.

Уголовное дело заведено по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание для злоумышленника может составить четыре года тюрьмы.