2018-10-10T17:13:05+03:00
Происшествия

Кировчанин отработает пять месяцев за оскорбление сотрудника полиции

Молодой человек раскаялся и признал свою вину
Александр ЧАРУШИН
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Конфликт произошел в июне 2018 года на автовокзале КироваКонфликт произошел в июне 2018 года на автовокзале КироваФото: "КП" Архив
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23-летний житель города Кирова осужден за оскорбление полицейского. Об этом «Комсомолке» сообщили в прокуратуре Ленинского района. Установлено, что конфликт произошел 14 июня 2018 года. Пьяный молодой человек дебоширил на территории кировского автовокзала, сотрудник полиции пытался его остановить.

- В итоге кировчанин грубо оскорбил полицейского, - пояснили в прокуратуре. - Уголовное дело было заведено по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд приговорил 23-летнего кировчанина к пяти месяцам исправительных работ. Также молодой человек будет выплачивать 5% от своего заработка государству.

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