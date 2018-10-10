Илья Шульгин: претензий к ремонту дорог стало вдвое меньше

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-10T16:50:02+03:00

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Сегодня, 10 октября, в мэрии Кирова подвели предварительные итоги работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Сити-менеджер Илья Шульгин сообщил, что количество претензий к дорожному ремонту снизилось вдвое: с 40 в прошлом году до 19 в текущем.

- Этому помогло наше решение выставлять крупные аукционы на дорожные работы, - приводит слова Шульгина пресс-служба мэрии. - Их выиграли «Гордормостстрой» и «Вятавтодор», имеющие всю нужную технику, материалы и достаточное количество специалистов. Это местные подрядчики, которые могли оперативно реагировать на замечания и устранять дефекты. За текущий год в Кирове отремонтировали 88 участков дорог, на работы потрачено 1,2 миллиарда рублей.

По словам Ильи Шульгина, в 2019 году при ремонте дорог особое внимание нужно будет уделить подъему колодцев и работе над асфальтом вокруг них. В грядущем сезоне на дорожные работы Киров получит 1,42 миллиарда рублей. Перечень дорог, которые будут отремонтированы, составят после публичных слушаний, которые назначены на 25 октября.