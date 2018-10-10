Кировчанин возглавил управление Генпрокуратуры России в ПФО
Первый заместитель прокурора Кировской области Александр Окатьев назначен главой управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Соответствующий приказ был подписан в минувший четверг, 4 октября.
- Новую должность Александр Леонидович получил в порядке перевода с прежнего места работы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Такое решение принял Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
СПРАВКА «КП»
Александр Леонидович Окатьев родился в 1972 году в поселке Лянгасово.
В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение»
Начинал карьеру помощником прокурора Октябрьского района города Кирова.
Работал в прокуратуре Кирово-Чепецка, Оричевского и Нолинского районов Кировской области.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».
Женат, двое детей.