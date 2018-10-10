2018-10-10T16:04:19+03:00
Общество

Кировчанин возглавил управление Генпрокуратуры России в ПФО

Приказ был подписан 4 октября
Александр ЧАРУШИН
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В начале карьеры Александр Окатьев был помощником прокурора Октябрьского района. Фото: ikirov.ruВ начале карьеры Александр Окатьев был помощником прокурора Октябрьского района. Фото: ikirov.ru
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Первый заместитель прокурора Кировской области Александр Окатьев назначен главой управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Соответствующий приказ был подписан в минувший четверг, 4 октября.

- Новую должность Александр Леонидович получил в порядке перевода с прежнего места работы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Такое решение принял Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

СПРАВКА «КП»

Александр Леонидович Окатьев родился в 1972 году в поселке Лянгасово.

В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение»

Начинал карьеру помощником прокурора Октябрьского района города Кирова.

Работал в прокуратуре Кирово-Чепецка, Оричевского и Нолинского районов Кировской области.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».

Женат, двое детей.

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