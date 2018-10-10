Девочки раздевались перед кировским педофилом за деньги и конфеты

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-10T15:32:06+03:00

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В Кирове завершен закрытый судебный процесс над 45-летним местным жителем. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» рассказали в прокуратуре Ленинского района. Установлено, что преступления мужчина совершал в 2016-2018 годах.

Потерпевшими оказались двоюродные сестры в возрасте 9 и 15 лет, а также их 13-летняя подруга. Преступник - старый приятель семьи - часто бывал у них в гостях, звал девочек гулять, а в последнее время даже приглашал их к себе домой. Жил 45-летний кировчанин в коммунальной квартире, и его соседи начали подозревать неладное. Когда мужчина в очередной раз привел к себе домой детей и заперся с ними в комнате, соседи вызвали полицию.

Дело рассматривал Ленинский районный суд города КироваФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 45-летний кировчанин совершил девять преступлений сексуального характера, - пояснили в прокуратуре. - Он предлагал девочкам раздеться, взамен давая сладости и деньги. Старшей девочке он купил телефон, еще одну из потерпевших он трогал через одежду. Уголовное дело было заведено по ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетних». Ленинский районный суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.

Отметим, что ранее кировчанин уже сидел в тюрьме за другие преступления, однако все его судимости были погашены.