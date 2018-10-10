Кировчанин получил 3,5 года тюрьмы за покупку и хранение наркотиков
Первомайский районный суд признал виновным 28-летнего кировчанина, который приобрел и хранил у себя наркотики. О покупке наркотических средств мужчина договорился в интернете. В назначенный срок, 17 августа, местный житель отправился на улицу Профсоюзную, где и купил запрещенное вещество.
- Мужчина приобрел наркотики весом 0,31 грамм, и хранил их у себя до момента задержания сотрудниками полиции, - пояснили в областной прокуратуре.
В итоге, кировчанина осудили по статье «Незаконное приобретение наркотических средств». Мужчину приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд вынес наказание с учетом наличия у кировчанина неотбытого наказания по предыдущей судимости за преступление, также связанного с наркотиками.