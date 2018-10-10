В центре Кирова иномарка сбила 71-летнюю пенсионерку
Вчера, 9 октября, в Кирове произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария случилась в 18.25 часов по адресу ул. Карла Либкнехта, 66 (в районе перекрестка с ул. Пятницкой). Очевидцы опубликовали фото с места ЧП в сообществе «КУ43 - Киров Убежище».
По предварительным данным, 71-летняя кировчанка решила перейти проезжую часть на перекрестке без светофора. Пенсионерка прошла по обочине - в этот момент ее сбил автобомиль «Киа Рио».
- За рулем иномарки находился 23-летний кировчанин, - сообщили в ГИБДД. - При столкновении с авто пенсионерка получила травмы, однако госпитализация ей не потребовалась.
Отметим, что в момент аварии водитель «Киа Рио» был трезв.