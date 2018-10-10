В Кировской области из-за непотушенной сигареты загорелся жилой дом: один человек погиб

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-10T15:02:17+03:00

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Во вторник, 9 октября, в дежурную часть МЧС поступила информация о пожаре в Немском районе. Днем в деревне Незамаи загорелся жилой дом. По словам очевидцев, из горящей квартиры сумели выбраться хозяин квартиры и его знакомый. Мужчины разбили окна и выпрыгнули из помещения. Оба получили ожоги и раны рук.

- На месте пожара обнаружено тело 27-летней гостьи хозяина квартиры, - сообщили в ГУ МЧС по Кировской области. - Непотушенная ей сигарета и стала причиной возгорания.Также известно, что накануне трагедии компания употребляла спиртные напитки. Затем все уснули.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошли 5 пожаров. Из них в трех предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Пожарные напоминают кировчанам, что тушить сигарету можно только в пепельнице, нельзя бросать окурки и спички на пол. Также нельзя курить лежа в постели. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра нетрезвых гостей.