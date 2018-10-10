Ночью в Кирове столкнулись два «Форда»: пострадали пенсионерка и ребенок
Вчера, 9 октября, в Кирове столкнулись две машины марки «Форд Фокус». Авария произошла в 22.30 часов по адресу ул. Ленина, 193. По предварительным данным, 35-летний водитель «Форда» на перекрестке не пропустил другого, 22-летнего водителя. В итоге иномарки столкнулись: один «Форд» влетел в бок другому.
- В аварии пострадали пассажиры одной из иномарок, 55-летняя женщина и 12-летняя школьница, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - К счастью, травмы не были столь серьезными и от госпитализации пассажиры «Форда» отказались.
Установлено, что 35-летний виновник аварии в момент ДТП был трезв. Остальные детали аварии сейчас выясняют инспекторы.