За прошлую неделю 6 500 кировчан заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-10T15:12:23+03:00

На сегодня в Кировской области план по вакцинации от гриппа выполнен на 43% Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уровень заболеваемости ОРВИ среди кировчан продолжает снижаться. Так, за прошлую неделю в больницы с жалобами на вирусные инфекции обратились 6 472 человека - на 2% меньше, чем двумя неделями раньше. Этот показатель оказался также почти на 30% ниже порога эпидемии.

- В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - На сегодня выполнено 43% от плана по прививкам, а вскоре будет завезена и новая партия вакцины «Совигрипп».

40-67-24 - телефон «горячей линии» кировского Роспотребнадзора. Вы можете узнать всю необходимую информацию о профилактике гриппа и ОРВИ в регионе.