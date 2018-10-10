2018-10-10T10:06:31+03:00
Происшествия

В Кирове нашли пропавшего подростка. В тот же вечер он снова сбежал из дома

Активисты просят у кировчан помощи в поисках школьника
Александр ЧАРУШИН
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Если вы видели Михаила, сообщите об этом волонтерам или полицейским. Фото: vk.com/ornkirovЕсли вы видели Михаила, сообщите об этом волонтерам или полицейским. Фото: vk.com/ornkirov
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Вчера в Кирове волонтеры совместно с полицией нашли пропавшего 14-летнего Михаила Пономарева. Однако в тот же вечер подросток вновь сбежал из дома. Об этом «Комсомолке» рассказали в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый». Сейчас информация о сбежавшем школьнике распространяется по соцсетям, а улицы города осматривает пеший патруль.

- Михаил Пономарев ростом 170 см, - указано в ориентировке на поиск подростка. - У него карие глаза и короткие русые волосы. Михаил был одет в синюю куртку, черные спортивные брюки и черные кроссовки.

8 (800) 350-76-25, 02 или 102 - сообщите любую информацию о местонахождении Михаила Пономарева, которая вам известна.

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