Ночью на Лепсе бегала енотовидная собака

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-10T09:18:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях на территории одного из предприятий в районе Лепсе была найдена большая енотовидная собака. Видеозапись с места событий опубликована на странице «Злой кировчанин» в соцсетях. Очевидцы утверждали, что животное около 20 минут бегало в поисках пищи, пока охранник не прогнал его.

В районе Лепсе заметили енотовидную собаку.Видео: instagram.com/zloykirovchanin/

- Неподалеку от этого места находится детско-юношеский центр, - указал автор сообщения. - Там есть живой уголок. Однако в центре говорят, что у них есть только кролики и они не сбегали.

Изначально автор записи предположил, что на запись видеокамер попал большой енот, однако пользователи соцсети вскоре объяснили, что это именно енотовидная собака - дикое животное, которое может переносить бешенство. Другие пользователи сообщили, что не так давно енотовидные собаки появлялись у «Центральной гостиницы» и на Театральной площади.