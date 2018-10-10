2018-10-10T09:18:41+03:00
Происшествия

Ночью на Лепсе бегала енотовидная собака

Животное попало на запись видеокамер
Александр ЧАРУШИН
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Сначала автор записи предположил, что камеры сняли большого енота. Фото: instagram.com/zloykirovchanin/Сначала автор записи предположил, что камеры сняли большого енота. Фото: instagram.com/zloykirovchanin/
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На днях на территории одного из предприятий в районе Лепсе была найдена большая енотовидная собака. Видеозапись с места событий опубликована на странице «Злой кировчанин» в соцсетях. Очевидцы утверждали, что животное около 20 минут бегало в поисках пищи, пока охранник не прогнал его.

В районе Лепсе заметили енотовидную собаку.Видео: instagram.com/zloykirovchanin/

- Неподалеку от этого места находится детско-юношеский центр, - указал автор сообщения. - Там есть живой уголок. Однако в центре говорят, что у них есть только кролики и они не сбегали.

Изначально автор записи предположил, что на запись видеокамер попал большой енот, однако пользователи соцсети вскоре объяснили, что это именно енотовидная собака - дикое животное, которое может переносить бешенство. Другие пользователи сообщили, что не так давно енотовидные собаки появлялись у «Центральной гостиницы» и на Театральной площади.

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