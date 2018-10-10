Две недели люди проходили мимо полуторамесячного котенка с воспаленными, надувшимися глазами

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-10T10:18:03+03:00

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Полуторамесячная кошка Мирэкл две недели жила в микрорайоне Стрижи в пустующей собачьей будке с надувшимися глазами. Ее подкармливали жильцы ближайших домов. Но однажды во время кормежки обнаружили, что у нее воспалены глаза. Отвезли к врачу на осмотр, но лечить не стали. А когда ее болезнь дошла до критического состояния, то привезли во второй раз.

- Миру принесла к нам женщина со словами, что котенок в таком состоянии уже две недели, - рассказала «Комсомолке» волонтер Евгения, приютившая на время кошку. - Она промывала Мире глаза фурацилином, но в таком состоянии это бесполезно! Что к оторванному пальцу прикладывать подорожник. Та женщина слезно просили помочь котенку, спасти его, но не усыплять.

До сих волонтеры и врачи не знают, что именно произошло с кошкой. Вирус ли это был, а может быть травмы. Но, что было известно точно, так это то, что воспаленные глаза забирали у Миры жизнь. Ей назначили срочную дорогостоящую операцию. К счастью, она прошла успешно: ветеринары спасли Мирэкл, но теперь она будет жить на ощупь - ей удалили оба глаза.

Чтобы Мира осталась жить ей пришлось удалить оба глаза. Фото: Джейн Доу

- Мира - не первая кошка, которой удалили глаза, - утешает Евгения. - Ничего, в заботливых руках, знакомой обстановке такие кошки прекрасно ориентируются.

Сегодня уже здоровая, подросшая Мира живет у новых хозяев. Она стала ласковой и бойкой девочкой, которая почти ничего не боится.

Сейчас Мира живет у новых хозяев и привыкает к своему новому образу жизни. Фото: Джейн Доу

Евгения этой историей делилась в своих социальных сетях. Благодаря этому на помощь Мире пришло 108 человек! Они перевели на ее лечение 31912 рублей!

22300 рублей было внесено на счет ветклиники «Биосфера», которая и оперировала кошку. Еще 1540 рублей потрачено на лекарство Мире, корм и вещи первой необходимости для нее и других котят, которые находились на передержке. Остальные деньги были также внесены не счета клиник и людей, помогающим брошенным животным.