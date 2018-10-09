2018-10-09T18:17:43+03:00
Происшествия

Погода на среду: в Киров вновь придут холод, осадки и шквалистый ветер

Ночью ожидаются заморозки до -2 градусов
Александр ЧАРУШИН
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Порывы ветра будут достигать скорости в 18 м/сПорывы ветра будут достигать скорости в 18 м/сФото: Евгения ГУСЕВА
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Непогода, на днях пришедшая в Киров и районы области, сохранится и завтра, 10 октября. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на прогноз кировского Гидрометцентра. Так, по данным синоптиков, в среду в областную столицу придут кратковременные дожди - это связано с приближением очередного циклона.

Также в Кирове и районах области ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать скорости в 18 м/с. Ночью температура опустится до -2 градусов по Цельсию, днем воздух может прогреться до +6… +11 градусов.

Специалисты ГУ МЧС по Кировской области напоминают: во время сильного ветра стоит выключать электричество и перекрывать газовые краны.

ВАЖНО

112 - единый телефон для вызова экстренных служб.

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