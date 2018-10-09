Кировские лесники уходят из отрасли

9 Окт. 17:59 2018-10-09T17:59:30+03:00

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Региональное правительство последние два года ведет активную политику по наведению порядка в лесной отрасли. Судя по многочисленным докладам чиновников, отчетам и красочным презентациям, ситуация налаживается: налогов от леса стало больше, инвесторы интересуются нашими богатствами и разворачивают свои производства.

За всем этим великолепием стоят реальные люди, которые не сидят в кабинетах, а в прямом смысле «пашут». Вот с этими-то работягами никто особо и не церемонится. Так, уборщики, лесники, сторожа и прочий младший персонал рискуют в конце года остаться без кровно заработанных - ситуация сложилась такая же, как у бюджетников - из-за повышения МРОТ в зарплатных фондах не хватает денег, а именно 2, 9 млн. руб, чтобы полностью выдать зарплату сотрудникам.

- В областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-20 годов областному государственному учреждению «Кировлесцентр» предусмотрено финансирование 13, 4 млн руб, во втором полугодии с большим трудом удалось выпросить у области еще 6, 5 млн руб. на запчасти и содержание лесничеств, - рассказал председатель Кировской областной организации профсоюза работников лесных отраслей России Александр Горель.

Но и это еще не все: в лесничествах не хватает техники, запчастей, денег на ремонты, что там говорить, даже на спецодежду не наскрести! Совсем недавно у сотрудников отмечался профессиональный праздник - День работников леса. Ежегодной премии 600 работников так и не дождались.

Как говорят сами лесники, народ бежит из отрасли, кто в итоге будет достигать показателей, которыми привыкли хвастаться чиновники?

Александр Горель поделился соображением - для стимуляции интереса к профессии лесника необходима программа поощрения для молодых специалистов. С этим предложением Александр Григорьевич обратился к Заксобранию.

Примерно 100 предпринимателей лесной отрасли могут остаться без работы - область с ними не продлила договор. Получается, 100 лесных предприятий закроются, а вопрос о том, куда деваться людям, которые там трудились, остается открытым.