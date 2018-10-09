Следственный комитет: у кировских «Свидетелей Иеговы» при обыске нашли две гранаты и мину

9 Окт. 17:17 2018-10-09T17:56:03+03:00

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Пятерых кировчан обвиняют в экстремистской деятельности. Несмотря на то, что Верховный Суд России еще в апреле 2017 года запретил деятельность «Свидетелей Иеговы», кировчане вплоть до 29 сентября 2018 года продолжали работу этой организации. Они тайно встречались на квартирах, собирали с последователей деньги (500 тысяч рублей) на помощь московской «ячейки» и учили их тому, как правильно пропагандировать свои идеи.

- Об этом стало известно оперативникам, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности запрещенного религиозного объединения» и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремизма». При обысках в квартирах подозреваемых были найдены запрещенная литература, две гранаты и мина.

Все пятеро кировчан, участвовавшие в этих преступлениях, задержаны. Сейчас следователи заканчивают сбор доказательств их вины.