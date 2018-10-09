Врачи достали из глаза кировчанина двухсантиметровый кусок проволоки

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-09T16:47:49+03:00

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Кировские врачи провели уникальную операцию по спасению зрения. 52-летний кировчанин обратился в кабинет экстренной помощи: в его глаз попала проволока длиной 18 миллиметров. В итоге проволока остановилась прямо у сетчатки и зрительного нерва, повредив роговицу глаза и хрусталик.

- Операция длилась полтора часа, - рассказали в региональном Минздраве. - Все прошло успешно, пациента выписали спустя несколько дней. Вскоре ему установят искусственный хрусталик глаза и и полностью восстановят зрение.

Отметим, что зрение мужчины удалось спасти благодаря тому, что он обратился за помощью медиков сразу после травмы. Также стоит напомнить, что в Вятских Полянах до конца года откроют подразделение офтальмологической больницы. Этот шаг должен сделать медицинскую помощь для жителей региона более доступной.