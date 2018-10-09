СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-09T16:31:25+03:00

Не пропустите программу с участием кировчанки Марии Васильевой 14 октября в 16.00. Фото из архива Марии Васильевой.

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В воскресенье, 14 октября, в 16.00 на Первом канале будет показан второй выпуск проекта «русский ниндзя». Пока это лишь отборочные серии.

В этом году в шоу участвуют сразу двое кировчан: ведущая Первого канала Мария Васильева и фитнес-тренер Денис Гафиуллин.

- Меня пригласили поучаствовать в съемках промо-ролика для проекта. Его снимали летом. Видимо, я хорошо себя проявила, потому что после съемок промо-ролика меня пригласили принять участие и в проекте, - рассказывает Мария Васильева.

Ведущая новостей признается, что понимала, что для такого сложного спортивного проекта она мало подготовлена, но решила поучаствовать, чтобы получить новые эмоции.

- Для участия приезжают спортсмены со всей страны, в том числе и именитые чемпионы, очень подготовленные люди. Понятно, что мне до их уровня подготовки далеко. Но я согласилась участвовать, чтобы получить новые впечатления, в конце концов, для того, чтобы доказать, что нет ничего невозможного, - признается Мария.

Кировчанка Мария Васильева поборется за 5 миллионов в шоу Русский ниндзя .Видео: предоставлено Марией Васильевой

СПРАВКА «КП»

«Русский ниндзя» - национальная версия культового шоу о сильных духом и телом Ninja Warrior, которое приобрело мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Финальное испытание проекта - «Гора Мидорияма». За всю историю проекта в разных странах Мидорияма покорилась лишь девяти экстрималам. Первым победителем стал японец Казухико Акияма, покоривший Мидорияму в 1999 году. В последний раз на Мидорияму поднимались в 2016 году – это сделали сразу трое участников вьетнамской версии шоу.