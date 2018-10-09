Расписание автобусов на Покровскую субботу в Кирове

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-09T13:29:44+03:00

Чтобы кировчанам было удобнее перемещаться по городу, в этот день в Кирове будет увеличено число пассажирских автобусов и троллейбусов. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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13 октября – Покровская суббота, день поминания усопших. В этот день в Кирове будут ездить автобусы до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ.

Автобусы будут ходить с 7.00 до 15.00 по маршрутам:

- от остановки «Улица Профсоюзная» до Макарьевского кладбища и обратно.

- от остановки «Площадь ХХ партсъезда» до Филейского кладбища.

- от остановки «Улица Кирова» (ул. Парковая, Нововятский район) до Федяковского кладбища.

Чтобы кировчанам было удобнее перемещаться по городу, в этот день в Кирове будет увеличено число пассажирских автобусов и троллейбусов.

А вот по ул. Профсоюзной (от Октябрьского проспекта до ул. Карла Маркса) с 7.00 до 15.00 закроют проезд для всех видом транспорта, кроме автобусов.