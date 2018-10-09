В Омутнинске пьяный сожитель зарезал 45-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-09T13:19:19+03:00

Мужчина может отправиться в колонию на 15 лет. Фото: Из архива «КП»

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Вчера, 8 октября, в Омутнинске была убита 45-летняя женщина. По версии следствия, виной тому стал пьяный бытовой конфликт. Женщина выпивала с ранее судимым 47-летним сожителем, между ними произошла ссора. Подозреваемый увел ее в туалет и ударил ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Омутнинский следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Наказание по этой статье может составить до 15 лет тюрьмы.

Сожитель погибшей уже задержан, его могут заключить под стражу. Расследование дела продолжается.