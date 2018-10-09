На директора ООО «Электронный проездной» завели уголовное дело, он взят под стражу

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-09T13:21:47+03:00

Этот же человек занимал должность главного инженера в МБУ ЦДС

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Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Электронный проездной». Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

Делом занимается следователь по особо важным делам. В понедельник, 8 октября, он подписал бумаги о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

- С 2012 года по август 2013 года одним из обществ в городе Кирове была разработана программа «Мама, я пришел» и реализованы пилотные проекты в образовательных школах Кирова с использованием системы контроля доступа и оповещения, системы учета и оплаты питания, позволяющее родителям отслеживать посещение ребенком образовательного учреждения, вести учет оплаты питания, проводить саму оплату, контролировать меню, - рассказывают в Следственном комитете. - Подозреваемый, зная, что одним из обществ уже разработано программное обеспечение «Мама, я пришел» и реализован пилотный проект, который успешно реализуется в образовательных школах Кирова и дополнительных расходов не требует, с неустановленными следствиями лицами совершил хищение денежных средств ООО «Электронный проездной» с использованием своих должностных полномочий путем растраты в особо крупном размере в сумме 20 миллионов рублей.

Уголовное дело связано с программой «Мама я пришел». Фото: vk.com/mamayaprishel

В настоящее время директор ООО «Электронный проездной» задержан и заключен под стражу.

По данным Единого реестра юридических лиц директором ООО «Электронный проездной» является Анатолий Вицентьевич Гоньба, который параллельно являлся и главным инженером МБУ ЦДС, а также учредителем НП «Ассоциация такси Кировской области».

Напомним, что 18 июля руководитель Контрольно-счетной палаты города Елена Мерзлякова рассказала депутатам Кировской городской думы об итогах проверки МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта». Были найдены многочисленные нарушения.

Так, ЦДС ежегодно получает субсидию из бюджета города - более 3 млн рублей. И именно ЦДС, по уставным документам, должна заниматься учетом пассажиропотока. Но фактически учетом пассажиров занимается частная фирма, которую ЦДС создала без разрешения города - ООО «Электронный проездной» - а именно это и явлется нарушением законодательства о муниципальных учреждениях . По факту сейчас всю работу по учету пассажиров в городском транспорте осуществляет ООО «Электронный проездной», хотя город за эту работу платит деньги ЦДСу.

По итогам выявленных КСП нарушений Следственный комитет начал проверки в работе МБУ ЦДС и подведомственного ему ООО «Электронный проездной». Итогом этой проверки и стало возбуждение уголовного дела.

По уголовному делу директору ООО «Электронный проездной» грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.