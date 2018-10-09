В Слободском мошенник «заработал» 1,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-09T11:44:25+03:00

Мужчина не согласился с приговором и пытался обжаловать его Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За это ему дали два с половиной года колонии

Изменить размер текста: A A

Житель Слободского осужден за несколько случаев мошенничества. 42-летний мужчина незаконно обогатился, обманув троих человек. Двоим потерпевшим он должен был помочь в получении кредитов на общую сумму 50 миллионов рублей. Мошенник получил от них миллион рублей «вознаграждения», а кредитов потерпевшие так и не получили.

Помимо этого мужчина обманул своего знакомого: взял у него 900 тысяч рублей, чтобы «вложить» их и использовать на электронной бирже. Он обещал вернуть приятелю всю сумму «с процентами», однако не сделал этого.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Суд признал мужчину виновным и назначил два с половиной года колонии общего режима.

42-летний мошенник не согласился с приговором и обжаловал его, однако решение суда осталось в силе.