2018-10-09T11:36:38+03:00
Происшествия

В Кирове за фальшивые 5000 купюры осудили москвича

Он успел расплатиться поддельными деньгами в магазинах и аптеках города
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Кирове осудили москвича, за фальшивые 5000 купюрыВ Кирове осудили москвича, за фальшивые 5000 купюрыФото: Валерий РОМАНОВ
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В Кирове осудили жителя Московской области, который расплачивался в магазинах города фальшивыми 5000 купюрами.

Еще в июне 2015 года в Центрабанке обнаружили несколько поддельных пятитысячных купюр. Эти деньги в ЦБ сдали с остальной выручкой сразу несколько кировских магазинов и аптек. Сразу появилось подозрение, что в Кирове кто-то сбывает фальшивки. Разбираться с с подделками стало Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области.

Следователи выяснили, что в Московской области молодой человек приобрел 15 поддельных 5000 купюр образца 1997 года. Они были очень похожи на настоящие: по цвету, размеру, графическому изображению, наличию водяных знаков, защитной металлизированной нити.

С этими деньгами молодой человек приехал в Киров. Ими он активно расплачивался бумажками в магазинах и аптеках. На фальшивки он купил упаковку бритвенных кассет, продукты питания, витамины, шампунь, одежду, часы. Сдачу он получал настоящими деньгами.

Один раз даже дал в долг фальшивые пять тысяч своему знакомому.

СУ УМВД России по Кирову было заведено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».

Оказалось, что москвич уже был судим за аналогичное преступление во Владимирской и Липецкой областях.

На днях Нововятский районный суд Кирова признал мужчину виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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