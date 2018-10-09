В Кирове экс-уголовник избил приятеля табуретом и получил новый срок

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-09T11:25:36+03:00

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В Кирове завершен судебный процесс над 34-летним местным жителем. 6 сентября 2017 года между мужчиной и его приятелем произошел конфликт. Они вместе находились в квартире дома по ул. Сурикова и в какой-то момент поссорились, ссора быстро переросла в драку. В итоге осужденный взял в руки табурет и нанес приятелю удары по голове и телу.

- Травмы потерпевшего оказались серьезными, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело против 34-летнего нападавшего возбудили по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни». При этом табурет, которым наносились удары, использовался как оружие.

Отметим, что ранее 34-летний кировчанин уже имел судимость, при этом он отбыл не все назначенные наказания. В итоге суд дал ему один год и два месяца колонии и лишил водительских прав на год и восемь месяцев.