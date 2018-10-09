На кировской стройке «забыли» два башенных крана
В Кирове на ул. Энтузиастов, 34 стоят два «забытых» владельцем башенных крана. Об этом рассказали в городской администрации. По данному адресу велось строительство, однако после закладки фундамента работы были «заморожены». В итоге застройщик оставил на площадке технику и стройматериалы.
- На стройке до сих пор стоят краны модели КВ-408, - сообщили в мэрии. - До 10 ноября их владелец может обратиться в департамент муниципальной собственности и забрать краны. После этого судьба имущества будет решаться через суд.
Отметим, что в судебном порядке краны могут признать бесхозными и оформить в собственность городской власти: сейчас техника находится на муниципальной земле.