На кировской стройке «забыли» два башенных крана

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-09T11:17:08+03:00

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В Кирове на ул. Энтузиастов, 34 стоят два «забытых» владельцем башенных крана. Об этом рассказали в городской администрации. По данному адресу велось строительство, однако после закладки фундамента работы были «заморожены». В итоге застройщик оставил на площадке технику и стройматериалы.

- На стройке до сих пор стоят краны модели КВ-408, - сообщили в мэрии. - До 10 ноября их владелец может обратиться в департамент муниципальной собственности и забрать краны. После этого судьба имущества будет решаться через суд.

Отметим, что в судебном порядке краны могут признать бесхозными и оформить в собственность городской власти: сейчас техника находится на муниципальной земле.