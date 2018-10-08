2018-10-08T18:57:25+03:00
Происшествия

Собутыльница украла у спящей пенсионерки 70 тысяч рублей

Виновной грозит наказание до шести лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Воровка успела уехать в Киров, однако вскоре была задержанаВоровка успела уехать в Киров, однако вскоре была задержанаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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27 сентября в полицию Котельнича обратилась пенсионерка с жалобой на кражу денег из ее квартиры. 62-летняя жительница поселка Ленинская Искра лишилась 20 тысяч рублей, а затем с ее банковской карты исчезли еще 50 тысяч рублей. Вскоре стало известно, что накануне ЧП пенсионерка пригласила к себе в дом новую знакомую, они вместе выпивали. Оперативники нашли воровку по записям видеокамер одного из банкоматов.

- Новая знакомая пенсионерки и оказалась преступницей, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - 49-летняя женщина уехала в Киров с похищенными деньгами, однако вскоре была задержана. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража денег с электронного счета». Максимальное наказание по этой статье - шесть лет тюрьмы.

Отметим, что сейчас специалисты проверяют все детали кражи, совершенной 49-летней женщиной.

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