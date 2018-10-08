30 МАЗов за 288 миллионов рублей: кировское АТП готово закупить новые автобусы
Кировское Автотранспортное предприятие (АТП) готово приобрести 30 новых автобусов. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Его начальная стоимость составила 288 млн 768 тыс. 334 рубля. Автобусы планируют приобрести в лизинг (в кредит с дальнейшей возможностью выкупа).
Срок аренды (лизинга) составит 60 месяцев, то есть пять лет. Автобусы, которые поступят в АТП, должны быть новыми, без замененных деталей, 2018 года выпуска. Также все автобусы должны быть низкопольными, с видеорегистраторами и пятью камерами видеонаблюдения.
Отметим, что МАЗы, которые планирует закупить Автотранспортное предприятие, будут работать на дизельном топливе. Общественник Виталий Брамм в соцсетях уже поделился своим критическим взглядом на эту идею.
- Газ в три раза дешевле, чем дизельное топливо, - указывает Брамм. - К тому же он гораздо экологичнее. Переход на газ позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду и затраты перевозчиков. И, кстати, сможет ли финансово нестабильное АТП справляться с такой нагрузкой?
Напомним, в июле 2018 года глава горадминистрации Илья Шульгин в эфире радио «Комсомольская правда» в Кирове» рассказал об идее замены «чадящих пазиков» с городских дорог. Уже тогда сити-менеджер называл финансовое положение АТП «плачевным», однако говорил о работах по его «оздоровлению». По словам Шульгина, изначально переговоры о поставке новых автобусов велись с КамАЗом, ЛиАЗом и белорусским МАЗом.