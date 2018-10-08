2018-10-08T16:50:45+03:00
Общество

30 МАЗов за 288 миллионов рублей: кировское АТП готово закупить новые автобусы

Их планируют приобрести в кредит и, возможно, выкупить через несколько лет
Александр ЧАРУШИН
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АТП интересуют исключительно автобусы МАЗ 2018 года выпуска. Фото: www.mazbus.ruАТП интересуют исключительно автобусы МАЗ 2018 года выпуска. Фото: www.mazbus.ru
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Кировское Автотранспортное предприятие (АТП) готово приобрести 30 новых автобусов. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Его начальная стоимость составила 288 млн 768 тыс. 334 рубля. Автобусы планируют приобрести в лизинг (в кредит с дальнейшей возможностью выкупа).

Срок аренды (лизинга) составит 60 месяцев, то есть пять лет. Автобусы, которые поступят в АТП, должны быть новыми, без замененных деталей, 2018 года выпуска. Также все автобусы должны быть низкопольными, с видеорегистраторами и пятью камерами видеонаблюдения.

Отметим, что МАЗы, которые планирует закупить Автотранспортное предприятие, будут работать на дизельном топливе. Общественник Виталий Брамм в соцсетях уже поделился своим критическим взглядом на эту идею.

- Газ в три раза дешевле, чем дизельное топливо, - указывает Брамм. - К тому же он гораздо экологичнее. Переход на газ позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду и затраты перевозчиков. И, кстати, сможет ли финансово нестабильное АТП справляться с такой нагрузкой?

Напомним, в июле 2018 года глава горадминистрации Илья Шульгин в эфире радио «Комсомольская правда» в Кирове» рассказал об идее замены «чадящих пазиков» с городских дорог. Уже тогда сити-менеджер называл финансовое положение АТП «плачевным», однако говорил о работах по его «оздоровлению». По словам Шульгина, изначально переговоры о поставке новых автобусов велись с КамАЗом, ЛиАЗом и белорусским МАЗом.

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